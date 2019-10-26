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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA’da takla atıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Alan (71) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alan, tedaviye alındı. Kaza, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Gümüşkent Mahallesi Bursa-Orhaneli...

GÜVENLİK 26.10.2019, 15:00
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
BURSA’da takla atıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Alan (71) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alan, tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Gümüşkent Mahallesi Bursa-Orhaneli Yolu'nda meydana geldi. Orhaneli'den Bursa merkez yönünde giden Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, virajı alamayarak, yoldan çıktı ve karşı şeride geçti. Takla atmaya başlayan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlık alana düşen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.  Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Alan, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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