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Uçuruma yuvarlanan cipte ölü bulunan mühendis, son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte arkadaşı okutman Öznur Katan (31) ile birlikte cesedi bulunan maden mühendisi Gökhan Uyar'ın (25) cenazesi, bugün Güneyyurt beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Maden...

Uçuruma yuvarlanan cipte ölü bulunan mühendis, son yolculuğuna uğurlandı
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte arkadaşı okutman Öznur Katan (31) ile birlikte cesedi bulunan maden mühendisi Gökhan Uyar'ın (25) cenazesi, bugün Güneyyurt beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Maden mühendisi Gökhan Uyar, geçen pazar günü, arkadaşından emanet aldığı 70 E 7771 plakalı ciple, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda İngilizce okutmanı arkadaşı Öznur Katan'ı evinden alarak gezintiye çıktı. Kendilerinden bir daha haber alınamayan Uyar ve Katan'ın cansız bedenleri, dün Arpakırı mevkiindeki 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte bulundu.
Trafik kazası sonucu öldükleri üzerinde durulan Gökhan Uyar ve Öznur Katan'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerden sonra alınan Uyar'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.
Öznur Katan'ın ise yarın memleketi Samsun'un Canik ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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