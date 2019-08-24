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Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk, yaşam savaşını kaybetti
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde önceki gün evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Suriyeli çiftin bebekleri 2 yaşındaki Firas El Şahaze, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi...
GÜVENLİK 23.08.2019, 15:20
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde önceki gün evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Suriyeli çiftin bebekleri 2 yaşındaki Firas El Şahaze, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yaşayan Suriyeli çiftin oğulları Firas El Şahaze, geçen Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından aşağı düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından minik Firas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun akciğeri ile karaciğerinde hasar oluştuğu, bağırsağının ise delindiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Firaz El Şahaze, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, küçük çocuğun cansız bedeni ise morga götürüldü.
DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI
Firas El Şahaze'nin düştüğü bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, küçük çocuğun yüz üstü kaldırıma düşüşü ve çevredeki 3 kişinin yaşadığı şokla ellerini yüzlerine kapatıp, çocuğun yanına giderek yardım etmeye çalıştığı kaydedilmişti.
İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yaşayan Suriyeli çiftin oğulları Firas El Şahaze, geçen Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından aşağı düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından minik Firas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun akciğeri ile karaciğerinde hasar oluştuğu, bağırsağının ise delindiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Firaz El Şahaze, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, küçük çocuğun cansız bedeni ise morga götürüldü.
DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI
Firas El Şahaze'nin düştüğü bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, küçük çocuğun yüz üstü kaldırıma düşüşü ve çevredeki 3 kişinin yaşadığı şokla ellerini yüzlerine kapatıp, çocuğun yanına giderek yardım etmeye çalıştığı kaydedilmişti.
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