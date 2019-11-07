'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasp etmeye çalışan C.B. ve sevgilisi D.E., 80 güvenlik kamerası kaydını inceleyen özel ekip tarafından yakalandı. D.E.'nin, para çeken Deniz Tuzlalı'nın fotoğrafını çekip, dışarda bekleyen erkek arkadaşı C.B'yi gönderdiği belirlendi.



Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL'yi banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti alarak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, 'uçan tekme' attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.



EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA ÖZEL EKİP KURULDU



Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı'nın ifadesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa, Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özel ekip, Deniz Tuzlalı'nın parasını gasp etmeye çalışan kişilerin C.B. ve kız arkadaşı D.E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi. Polis, Kızılarık ve Konuksever Mahallesindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.



Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerine yaptıkları baskında C.B. ve D.E.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin dün olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.



GÖZCÜLÜK YAPAN SEVGİLİSİ, KURBANININ FOTOĞRAFINI ÇEKİP, GÖNDERMİŞ



Ekipler, C.B. ve D.E.'nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı'nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. D.E.'nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı'nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisi C.B.'ye mesaj yoluyla attığını tespit edildi. Şüpheliler, sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



C.B. ve D.E., ilk ifadelerinde yüklü miktarda borçları olduğunu, ödeme güçlüğü çektikleri için böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.



OLAY ANI KAMERADA



Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.