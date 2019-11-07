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'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı...
GÜVENLİK 07.11.2019, 18:21
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST
Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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