Uçaktaki 3 doktor fenalaşan yolcuya müdahale etti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ANKARA- Şanlıurfa seferi sırasında fenalaşan bir yolcuya uçakta bulunan 3 doktor müdahale etti.

Esenboğa Havalimanı'ndan bugün saat 08.20'de havalanan uçaktaki yolculardan biri fenalaşınca, hostesler anons yaparak doktor yolcu olup olmadığını sordu. Anonsun ardından yolcular arasından 3 doktor müdahale etti. Fenalaşan yolcuyu yerinden alıp boş koltuklara uzatan doktorlar, önce tansiyon ve nabzını ölçtü. Serim verilen yolcunun ayakları havada tutularak kan basıncı dengelenmeye çalışıldı.

Tansiyon rahatsızlığı olduğu belirlenen yolcu, uçak Şanlıurfa GAP Havaalanı'na indikten sonra apronda bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI