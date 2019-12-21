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Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü
Nedim KOVAN/ORDU, ()- ANKARA’dan Ordu'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşan Erdoğan İnez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara’dan önceki akşam memleketi Ordu’ya gelmek için uçağa binen Erdoğan İnez, kalkıştan...
GÜVENLİK 21.12.2019, 11:03
Nedim KOVAN/ORDU, ()- ANKARA’dan Ordu'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşan Erdoğan İnez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ankara’dan önceki akşam memleketi Ordu’ya gelmek için uçağa binen Erdoğan İnez, kalkıştan bir süre sonra aniden rahatsızlandı. İnez’e ilk müdahale uçakta yapıldı. Ordu-Giresun Havalimanı’na inen uçaktan ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan İnez’in Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşadığı, bir şirkette işçi olarak çalıştığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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