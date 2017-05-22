Uçakla 90 sikkeyi Rusya'ya götürmek isteyen Suriyeli yakalandı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'da, Roma ve Helenistik Dönemi'ne ait 90 sikkeyi, Rusya’ya kaçırmaya çalışan Suriyeli Sheker Adday, havaalanında gözaltına alındı.
GAP Havalimanı'ndan İstanbul uçağına binmeye çalışan Suriyeli Sheker Adday'ın çanta kontrolünde Roma ve Helenistik dönemine ait 38’i bakır, 52’si gümüş toplam 90 tarihi sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken Suriyeli Adday, havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken Adday'ın, sikkeleri İstanbul aktarmalı olarak Rusya'ya götürüp satacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'da, Roma ve Helenistik Dönemi'ne ait 90 sikkeyi, Rusya’ya kaçırmaya çalışan Suriyeli Sheker Adday, havaalanında gözaltına alındı.