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Uçak yolcularının valizlerinde uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yurt dışından uçakla gelen yolcuların valizlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yaptı. Aramada valizlerinde toplam 19.21 gram esrar maddesi bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Uçak yolcularının valizlerinde uyuşturucu ele geçirildi
ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yurt dışından uçakla gelen yolcuların valizlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yaptı. Aramada valizlerinde toplam 19.21 gram esrar maddesi bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. Aramalara katılan 'Cankız' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcu valizleri tek tek açıldı. Yapılan aramada 3 yolcunun valizinde toplam 19.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri 3 yolcuyu 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
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