Uçağa biletsiz binen 2 kişi serbest bırakıldı

MALATYA Erhaç Havalimanı'nda dün akşam, İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce biletsiz bindikleri belirlenen 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İki şüppelinin Evkur Malatyaspor-Fenerbahçe maçı için kente geldikleri öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Malatya-İstanbul seferini yapan Anadolu Jet Havayolları uçağında meydana geldi. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra personel, uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Ancak sayımda bir yolcunun fazla olduğu anlaşılırken, bir başka kaçak yolcu ise uçağın lavabosunda yakalandı. Aprona çağrılan polis ekipleri, güvenlik noktalarını geçip uçağa biletsiz binen M.G. ve K.K.'yi gözaltına aldı. Uçakta kaçak yolcu bulunmasından sonra diğer biletli yolcular ve bagajlar da indirilerek arandı. Polis ekiplerinin bavulları incelendiği sırada, şüpheli bulunan bir kutunun sahipsiz olduğu ortaya çıktı. Uçağa kaçak binen M.G. ve K.K.'nin Evkur Malatyaspor- Fenerbahçe maçı için kente geldikleri ve Fenerbahçe taraftarı oldukları, bundan önce de deplasman maçları dönüşünde uçaklara kaçak binme olayına karıştıkları saptandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.