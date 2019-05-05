Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Üç ilçede 119 kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 kaçak yakalandı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes, Dikili ve Urla ilçelerinde, yasa dışı...

Üç ilçede 119 kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 kaçak yakalandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes, Dikili ve Urla ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçaklara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 34 Suriye, 10 Afganistan, 19 Irak, 8 Orta Afrika, 20 Kongo, 10 Sierra Leone, 16 Gine ve Togo uyruklu olmak üzere 119 kaçak, ekipler tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli ise tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328