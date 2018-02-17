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TV programında anlattıkları cinayeti çözdü

Ali AKSOYER-İSTANBUL,() SULTANGAZİ'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş'ın  cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi. Sultançiftliği'nde 21 Ocak'ta evinin...

TV programında anlattıkları cinayeti çözdü

Ali AKSOYER-İSTANBUL,()
SULTANGAZİ'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş'ın  cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi.
Sultançiftliği'nde 21 Ocak'ta evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Sabri Altunbaş (41), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.'nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü. 

TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI
Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.
Polis, Safiye Ü.'nün yakınlarının  da ifadelerine başvurdu. İfadeler doğrultusunda öldürülen Sabri Altunbey'in Safiye Ü. ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Safiye Ü.'nün kocası  Arif Ü.'nün Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan  şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Polisteki ifadesinde Altunbey'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen  Arif Ü.  adliyeye sevk edildi. Arif Ü. ile birlikte kardeşi Recep Ü.' de adliyeye gönderildi.

fotoğraflı

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