Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () Tuzla'da emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpıp toprak zemine devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki yolcu yaralı kurtuldu.
Kaza saat 06.30 sıralarında Tuzla'da D-100 Karayolu İçmeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. 35 CVV 37 plakalı araçla seyir halindeki sürücü Osman Gürses önce Sinan Avak'ın kullandığı emniyet şeridinde duran 06 N 8441 plakalı araca arkadan çarptı. Araç ardından yol kenarındaki toprak zemine çarparak devrildi. Kazanın ardından Gürses olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Bülent Yaman ise yaralandı. Yaman Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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