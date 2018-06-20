Tuzla'da katı atık merkezinde yangın...(1)

Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-TUZLA Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-TUZLA Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
20 Haziran 2018 Çarşamba 20:01
Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-TUZLA Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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