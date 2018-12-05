Tuzla'da fabrika yangını (1)

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () TUZLA Orhanlı'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () TUZLA Orhanlı'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. (FOTOĞRAF)
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:50
Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () TUZLA Orhanlı'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
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