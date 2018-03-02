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Tuzla'da durdurulan tankerde 30 ton 'on numara yağ' ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tuzla'da bir tankerde 30 ton on numara yağ ele geçirdi.  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla Deri Sanayi bölgesinde...

Tuzla'da durdurulan tankerde 30 ton 'on numara yağ' ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tuzla'da bir tankerde 30 ton on numara yağ ele geçirdi. 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla Deri Sanayi bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri 27 Şubat'ta yaptığı çalışmalar sırasında yolda ilerlerken dış tarafı aşırı kirli ve yağlı bir tankerden şüphelenerek aracı durdurarak incelemeye başlattı. Ekipler, tankerin içinde yaklaşık 30 ton 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili olarak tanker sürücüsü R.S.'yi gözaltına aldı. R.S. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.
 

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