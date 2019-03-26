Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Tuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtı

ANKARA'da, Cemal Ö., dün gün içerisinde tartıştığı Önder Y.’yi, kırdığı otomobilinin aynasını tamir ettirme bahanesiyle çağırıp, tuzak kurdu. Cemal Ö., trafikte aracıyla Önder Y.’nin otomobiline çarpıp, ateş açtı. Önder Y....

Tuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtı
ANKARA'da, Cemal Ö., dün gün içerisinde tartıştığı Önder Y.’yi, kırdığı otomobilinin aynasını tamir ettirme bahanesiyle çağırıp, tuzak kurdu. Cemal Ö., trafikte aracıyla Önder Y.’nin otomobiline çarpıp, ateş açtı. Önder Y. şans eseri olayda yara almazken, polis, Cemal Ö. ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1488. Cadde’de meydana geldi. Cemal Ö. ile iş arkadaşı Önder Y., dün sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma sırasında Cemal Ö., Önder Y.’ye ait 06 BHZ 100 plakalı otomobilin aynasını kırdı. Akşam Cemal Ö., kırılan aynayı yaptırma bahanesiyle Önder Y. ile telefonla irtibat kurdu. Buluşmak için yola çıkan Önder Y., Yozgat Bulvarı üzerine geldiğinde, 06 FL 8451 plakalı otomobilden aracına ateş açıldı. İki sürücü arasında trafikte kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında 06 FL 8451 plakalı otomobil, Önder Y.'nin aracına çarptı. Olayın ardından diğer otomobilden inen 3 kişi, Önder Y.'nin aracına doğru iki el ateş etti. Şüpheliler, tekrar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Önder Y., kendisine ateş eden kişinin aynı iş yerinde çalıştığı Cemal Ö. olduğunu ve yanında ismini bilmediği 2 kişinin bulunduğunu söyledi. Yapılan incelemede, kurşunların otomobilin camından girip, döşemelere saplandığını belirlendi.
Polis ekipleri, Cemal Ö. ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328