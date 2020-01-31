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Tuvalette öldürmüştü, tutuklandı

GÜVENLİK 31.01.2020, 10:59
Tuvalette öldürmüştü, tutuklandı
KONYA'nın Çumra ilçesinde, ilişkisi olduğu öne sürülen Sadık Akman'ı (34), buluştuğu gar tuvaletinde tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. (26), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Salih Ö., Sadık Akman'ın, daha önce aynı tuvalette, ağzına silah dayayıp kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini iddia ederek, ''Sadık'a karşı sempati duymaya başladım, bu sempati yaptığımız konuşmalar sonrasında hoşlanmaya dönüştü. Bunun sonucunda kendisiyle birlikteliğim oldu. Bu birlikteliklerden birkaçı, rızam dışında oldu.  Beni tehdit ederek, cinsel birlikteliğe zorladı'' dedi.
Çumra ilçesinde yaşayan 8 yıllık evli Saliha Ö., çarşamba günü, ilişkisi olduğu iddia edilen evli Sadık Akman'ı, İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde tabancayla vurdu. Akman, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saliha Ö. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. 2 çocuk annesi dün sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
6 YIL ÖNCE TANIŞTI 
Saliha Ö., ifadesinde, 6 yıl önce bir akrabasının ilişki yaşadığı Sadık Akman ile, söz konusu kadının, kendisine ait cep telefonundan mesaj göndermesi üzerine tanıştıklarını anlattı.
Evli ve çocuğu olan akrabasının, kendisine sevgilisiyle kaçacağını söylediğini, bu nedenle kendisinin Akman'ı aradığını ifade ederek, "Sadık'a akrabamdan ayrılmasını söyledim. Bu görüşmeden sonra akrabam, fotoğrafımı Sadık’a yollamış. Sadık beni aramaya başladı, benden hoşlandığını, beni istediğini söylüyordu. 'Hayır olmaz ben evliyim, eşim ve çocuğum var' diyordum. Bu süreç 8 ay devam etti. Bu sürede kendisi ile yüz yüze görüşmedim'' dedi. 
KOCASINA ŞİKAYET ETMİŞ 
Saliha Ö., Sadık Akman'ın kendisini rahatsız ettiğini eşine anlattığını belirterek, ''Eşime 'Sadık diye bir kişi beni rahatsız ediyor, bu kişi bana musallat oldu, peşimi bırakmıyor' dedim. Bunun üzerine eşim Sadık’ı arayıp, küfür etti. Sonra da Sadık’ı bulup, vurmak için evden çıktı. Sadık’ın o dönem ikamet ettiği Antalya’ya giden eşimi, Seydişehir yolunda kayınpederim durdurdu. Eşim, bu şahsın bir daha araması halinde kendisine haber vermemi söyledi. Telefon numaramı değiştirdim, o dönem olay bu şekilde  kapandı'' diye konuştu. 
'TUVALETTE SİLAH ZORUYLA CİNSEL İLİŞKİŞE GİRDİ'  
8 ay önce kendisine messenger üzerinden küfürlü mesaj gönderip, tehditlerde bulunduğunu öne sürdüğü Akman ile çocuğunu tedavi için götürdüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görüştüğünü kaydeden genç kadın, "Sadık, kocama ilişkimiz olduğunu söyleyerek beni tehdit etti. Daha sonra da yine messenger üzerinden ve bana verdiği cep telefonuna mesajlarla tehditlere devam etti. Geçen yaz çocuğumu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra Sadık Akman ile olayın gerçekleştiği tuvalette görüştüm. Sadık, orada silahı ağzıma dayayıp, ilişkiye girdi. Bundan sonra da her hafta çarşamba beni bu tuvalete çağırarak, zorla ilişkiye girmeye başladı. Bu şekilde 3 kez ilişkiye girdim. Bu ilişkilerin birinde boğazıma bıçak dayadı. Birinde ise silahı kafamı dayayarak, tecavüz etti. Her seferinde Sadık’ın yanına ilişkinin bitmesi ve peşimi bırakması için konuşmak ve telefonunu geri vermek amacıyla gidiyordum. Ama o zorla ilişkiye giriyordu'' şeklinde konuştu. 
Sadık Akman'ın telefonla görüntülü görüşme yaptıkları sırada tehditle kendisini soyundurduğunu, kaydettiği görüntüler ile de şantaj yaptığını öne süren Saliha Ö., ''Bu olaydan sonra da 7-8 hafta daha çarşamba günleri, çocuğumu rehabilitasyon merkezine götürdükten sonra tuvalette Sadık ile cinsel ilişkiye girdim'' dedi. 
'AYRILMAK İÇİN ISRARLARIMI ARTIRDIM, KABUL ETMEDİ'
Kendisi gibi çocuğunu rehabilitasyon merkezine getiren bir kadının durumdan şüphelendiğini, bu durumu Sadık Akman'a söylediğini bildiren Saliha Ö. ifadesinin devamında şunları anlattı:
"Daha sonra Sadık'ın eşi beni arayıp, kocasını bırakmamı söyledi. Bunun üzerine Sadık’tan ayrılmak için ısrar ettim. Sadık kabul etmiyordu. Üç gün önce evde bulunan kayınpederimin silahını yanıma aldım. Aynı gün kayınpederime, 'Sadık denen kişinin başıma bela olduğunu, bana yapmadığını bırakmadığını, bu gidişle canıma kıyacağımı' söyledim. Olaydan bir gün önce Sadık’ı aradım, 'yarın gel' dedim. O da 'Elindeki telefonu alacağım ve görüntüleri ailene göstereceğim, kimse senin yüzüne bakmayacak' dedi. Bunun üzerine kayınpederim Konya’ya Sadık’ı bulmak için gitti. Benden Sadık’ın fotoğrafı ile numarasını istedi. Ancak Sadık’ı bulamamış. Olay günü her zaman buluştuğumuz tuvalette görüştük. Sadık yine yaptığımız görüşmeleri eşim ve aileme göstermekle tehdit etti. Çantamda olan silahı çıkarıp, gösterdim. Sadık, 'Oyuncak silah mı getirdin?' dedi. Bunun üzerine boşluğa bir el ateş ettim. Sadık üzerime atladı, sol kolumu tuttu ve sağ elimdeki silahı almaya çalıştı. Elim tetiğe bastı. Gözlerimi kapattım, benimle boğuşmaya devam ediyordu. Bir veya iki kez daha sıktım. Silahı elimden alıp, beni vurur diye tekrar ateş ettim. Silah tutukluk yaptı, sonra Sadık üzerime doğru düştü. Elimi çekince de yere düştü. Kilitli kapıyı açıp, dışarı çıktım. Kayınpederimi aradım, Sadık’ vurdum dedim. Çarşıda olan kayınpederim hemen yanıma geldi.''   
Saliha Ö. fadesinin sonunda ise ''2019 yılı mayıs ayında Sadık ile buluştuktan sonra kendisine sempati duymaya başladım. Bu sempati, aramızda yaptığımız konuşmalar sonrasında hoşlanmaya dönüştü. Bunun sonucunda kendisi ile birlikteliğim oldu. Bu birlikteliklerden birkaçı rızam dışında oldu. Silah zoruyla birlikteliğe zorladı. Bundan sonradakilerde de tehdit ederek cinsel birlikteliğe zorladı" dedi.

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