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Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA’da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, ofisdeki tuvalette kilitli kaldı. Bir ara havasızlıktan fenalaşan Denizer, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay,...

Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA’da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, ofisdeki tuvalette kilitli kaldı. Bir ara havasızlıktan fenalaşan Denizer, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Muratapaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'taki HBC İş Merkezi’nin 5’inci katında meydana geldi. Özel bir radyo kanalında sunuculuk yapan Necla Denizer, yayın öncesi saat 20.30 sıralarında ofisin tuvaletine girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen Denizer, kilitteki arıza nedeniyle içeride mahsur kaldı. Cep telefonunu da yanına almayan Denizer, uzun süre yardım istedi, ancak ofiste kimse olmayınca sesini duyuramadı. Denizer, bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı. Tuvaletin penceresinden yardım isteyen Necla Demir, sonunda yoldan geçen Bülent Demir adlı kişiye sesini duyurmayı başardı. Demir de polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ofis kapısını açamayınca itfaiye erleri merdivenle camdan girip Denizer’i tuvaletten çıkardı. Denizer, sesini kimseye duyuramadığı için çok korktuğunu ve biraz daha geç kalınsa ölebileceğini söyledi.
Bülent Demir, “Yoldan geçiyordum. Yukarıda bir kadın ‘İmdat kimse yok mu, burada kilitli kaldım. Beni duyan var mı?’ diye bağırıyordu. Ben de yardımcı oldum” dedi.

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