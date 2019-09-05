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Tuvalette bileklerini kesip intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde Cezmi A. (66), evinin tuvaletinde bıçakla bileklerini keserek, intihar etti. Yenicami Mahallesi, Güven Sokak'ta oturan Hakan A., dün sabah saatlerinde babası Cezmi A.'yı uyandırmak...

GÜVENLİK 05.09.2019, 08:24
Tuvalette bileklerini kesip intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde Cezmi A. (66), evinin tuvaletinde bıçakla bileklerini keserek, intihar etti.
Yenicami Mahallesi, Güven Sokak'ta oturan Hakan A., dün sabah saatlerinde babası Cezmi A.'yı uyandırmak için üst kata çıktı. Hakan A., zile basmasına rağmen babası kapıyı açmayınca, yedek anahtarla içeri girdi. Hakan A., babasını tuvalette kanlar içinde bulup, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Cezmi A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen Cezmi A.'nın bileklerini bıçak ile keserek intihar ettiği saptandı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Cezmi A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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