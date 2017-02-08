Tutuklu işadamı FETÖ'nün Adana'daki A takımını itiraf etti

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılandığı davada, tutuklu işadamı Muammer Beluk, FETÖ'nün Adana yapılanmasındaki üst düzey isimleri açıkladı.

Haklarında 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılan FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari, 103 işadamının Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarına üçüncü günde de devam edildi. Tutuklu sanıklardan Erciyes İnşaatın sahibi Muammer Beluk, savunmasında yapıyla ilgili bildiklerini anlattı. Cemaat ile 2001 yılında Anadolu Genç İş Adamları Derneği vasıtasıyla tanıştığını anlatan Beluk, savunmasında şunları söyledi:

"Bu dernekle Ankara'da Türkçe Olimpiyatları'na gittik. Orada siyahi bir çocuğun İstiklal Marşı'nı ezbere okumasından çok etkilendim. Böylece içlerine girmiş oldum. Bu yapıyla birlikte 2012 ve 2013 yıllarında ABD'ye, bunun yanı sıra da Kongo, Mısır, Senegal, Cezayir'e de gittim. Gittiğimiz yerlerde bize bu yapının okullarını gezdiriyorlardı. Amaçları bana okul yaptırmaktı. Çünkü benim hayır için okul yaptırdığımı biliyorlardı. Ancak daha önce Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Mimarlık Fakültesi ve Adana'ya bir lise yapma sözü vermiştim. Bu yüzden herhangi bir okul yaptırmadım onlar için. ABD'ye ilk ziyaretimizde 4 kişi, Fethullah Gülen'i görmeye gidecekti. Ancak Gülen hasta olduğu için görüşmenin iptal edildiğini söylediler."

'YANIMIZDA VALİ DE VARDI'

Konga'ya gittiklerinde yanlarında dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un da bulunduğunu belirten Beluk, "Kongo'ya gittiğimizde yanımızda dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da vardı. Hatta Çelikcan, benim de geziye katılmam için çok arayıp ısrar etti. Senegal'de kurban kestik. Parasal olarak bu yapıya hiç yardım yapmadım, yapmam da. Zaten bunu en başta onlara söylemiştim. Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Altınçocuk Okuma Salonu'nu yaptım. Bunu benden Cevdet Şeker istedi. Toplantı ve sohbetlere katıldım. Toplantılarda Barış Hoca diye bildiğimiz kişi dini sohbetler yapardı. Mavi Marmara olayından sonra bu yapıya karşı soğudum. 25 Aralık'tan sonra da pişman oldum" diye konuştu.

'ADANA'NIN A TAKIMI'

Adana'da FETÖ yapılanmasına yönelik önemli bilgiler veren Beluk, "Adana'nın il imamı olarak Öner Ekinci'yi biliyorum. Ekinci ile Kemal Elibal, Adana'da başrollerdeydi. A takımı olarak bilinen mütevelli heyetinde bildiğim kadarıyla Muammer Çalışkan, Mustafa Vural, Tahir Acaroğlu, Kemal Elibal, Ahmet Coşkun, Halil Kadı ve Ahmet Çalışkan yer alıyordu. Benim katıldığım toplantılarda himmet toplanmadı. Fethullah Gülen haini önce insanların gönlüne, sonra ruhuna, daha sonra ise ceplerine girdi" şeklinde konuştu.

'17-25 ARALIKTAN SONRA İSTİFA ETTİM'

Adana'nın tanınmış işadamlarından tutuksuz sanık Mehmet Kıvanç ise 17-25 Aralık sürecinde AGİD ve kapatılan Kanuni Üniversitesi'ndeki görevinden istifa ettiğini belirterek, "Bank Asya'daki hesap hareketliliğim 26 aylık sürede 404 kalemdir. Ben diğer bankalarda günde 250 kalem işlem yapıyorum. Bu yapıyla herhangi bir bağım yoktur. Fethullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırma iddiası gerçek dışıdır. Çünkü, istesek kanalize edebilecek durumdaydık. Ancak böyle bir destekte bulunmadık. Ayrıca Kanuni Üniversitesi'nde benim atmadığım imzalar var. Taklit imzaların tespit edilmesini istiyorum" diye savunma yaptı.

'GÜLEN İLE MAAŞ KUYRUĞUNDA ARA SIRA SELAMLAŞIRDIK'

Tutuklu sanık 68 yaşındaki Mahmut Yesari Kahraman'a FETÖ lideri Fethullah Gülen lehine yaptığı açıklamalar soruldu. Basında yer alan 'Hayatımda 15 başbakan gördüm, hiçbiri Hocaefendi'ye böyle iftira atmamıştı' başlıklı röportajını yalanlayan Kahraman, ifadelerinin çarpıtıldığını öne sürerek şunları söyledi:

"Fetullah Gülen ile 45 yıl önce İzmir'de imamlık yaptık. Maaşlarımız o dönemlerde elden verilirdi ve uzun kuyruklar oluşurdu. Bu kuyruklarda ara sıra selamlaşır, resmiyet içerisinde samimi olmadan sohbet ederdik. 1971 yılında İzmir'den ayrıldım, İskenderun'da bir fabrikada çalışmaya başladım. Oradan emekli oldum. Aynı röportajda Gülen'in 45 yıllık dostu olduğum yönündeki iddialar yalandır. Fethullah Gülen'i 40 senedir görmedim, görüşmedim. Fethullah Gülen'in kötü yüzünü görmedim, iyi görünen tarafını gördüm. Bugüne kadar ismim hiçbir yerde geçmiyordu da 40 sene sonra mı keşfettiler beni. Cezaevinde sağlığım da kötüye gidiyor. Tahliyemi istiyorum."

Duruşmalar, ifadeler tamamlanıncaya kadar devam edecek.

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