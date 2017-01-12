Tutuklu HDP Milletvekili Irmak'ın dosyası Diyarbakır'a nakledildi

HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a alındı. İstanbul Silivri Cezaevi'nde bulunan ve bugün Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Irmak'ın , tutukluluk halinin devamına ve dosyanın güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'da yetkili Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmesine karar verdi.

PKK terör örgütü soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Hakkari milletvekili Selma Irmak hakkında 'Halkı kin ve doşmanlığa alenan tahrik etme', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme', 'Silahlı Terör örgütüne üye olma, Suçu ve suçluyu övmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından açılan davanın ilk duruşması bugün Hakkari 1'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntülü Sistem (SEGBİES) sistemi ile katılan Milletvekili Irmak, tutukluluğu ile ilgili savunma yaparken, dosyanın esası ile ilgili savunma yapmadı.

Duruşmaya katılan Irmak'ın avukatları, müvekkilerinin tahliye edilmesi isteminde bulundu. Avukatların bu istemini reddeden mahkeme heyeti, dava dosyasının güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır yetkili Ağır Ceza Mahkemesine alınmasına karar verdi.