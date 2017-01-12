Tutuklu FETÖ sanığı: ByLock'u merak ettiğim için indirdim

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Emriye Kırbaş, örgütün haberleşme programı 'Bylock'u merak ettiği için cep telefonuna indirdiğini ancak hiç kullanmadığını ileri sürdü.

Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zonguldaklı Emriye Kırbaş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock’ kullandığı ve çantasında Fethullah Gülen'e ait kitap ele geçirildiğ iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Emriye Kırbaş, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada gözyaşları içinde kendisini savunan sanık Emriye Kırbaş, FETÖ/PDY yapısıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"'Bylock' isimli programı geçen yıl veya ondan önceki yıl birkaç kişiden duyduğumdan dolayı 'google play store'dan indirdim. Sadece merak etmiştim. İndirmemin sebebi tamamen merak duygusudur. Teknolojiyi seven bir insanım. Telefonumda başka iletişim programları da bulunmaktadır. Bir ay belki iki ay telefonumda yüklüydü. Hiç kimse ile irtibata geçmedim. Daha sonra telefonumdan programı kaldırdım. Çünkü kullanamıyordum ve anlamıyordum."

Söz konusu yapının toplantılarına üniversite hayatı boyunca hiç katılmadığını ileri süren Kırbaş, "Bu yapılanmadan insanlarla tanışmadım. Ben muhafazakar bir aile çocuğuyum. Evimde bir sürü dini kitap vardı. Çantamda ele geçen bir kitabın bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum. Zaten dua kitabı Arapçaydı. Burs almak için Bank Asya’dan hesap açtırmıştım. Üniversite 3’üncü sınıfta açtırmış olabilirim. Ancak herhangi bir burs almadım. ATM’si, üniversitenin fakültesine yakın olduğu için hesap açtırmıştım. Bir kez işlem yapmıştım. Ailemin Ziraat Bankası’na gönderdiği 200 lirayı çekip Bank Asya ATM’sine hesabıma yatırmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin okulun mescidinde arkasındaki kızların sohbetinde 'ByLock' adını duyduğunu ve merak ettiği için de cep telefonuna indirdiğini söyleyerek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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