Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

Tutuklanan mahkum adliyede ikinci kattan atladı

İZMİT'tetehdit suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliyede ikinci kattan atladı. Ağır yaralanan Ahmet Sürücü tedaviye alındı. Olay, İzmit'te bulunan Kocaeli Adliyesi'nde gerçekleşti. Dün gece...

Tutuklanan mahkum adliyede ikinci kattan atladı
İZMİT'tetehdit suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliyede ikinci kattan atladı. Ağır yaralanan Ahmet Sürücü tedaviye alındı.
Olay, İzmit'te bulunan Kocaeli Adliyesi'nde gerçekleşti. Dün gece saatlerinde, bir kadının ölümle tehdit edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, olay yerinde Ahmet Sürücü'yü gözaltına aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Sürücü, Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltında tutulduktan sonra bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından duruşması görülen Ahmet Sürücü, hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine mahkeme salonundan çıkar çıkmaz adliye binası içerisinde bulunan korkulukların üzerinden aşağı atladı.
Elleri kelepçeli şekilde intihara kalkışan  Ahmet Sürücü, görevlilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ahmet Sürücü, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328