Son Dakika
Tutuklanan fuhuş zanlısının 'doğru yolu buldum' paylaşımı
MERSİN merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3’ü kadın 15 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Sosyal medya hesabında, 'Doğru yolu buldum' notu ile cübbe ve sarıklı fotoğraf paylaşan şüphelilerden A.K., gazetecilere,...
GÜVENLİK 31.08.2019, 09:20
MERSİN merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3’ü kadın 15 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Sosyal medya hesabında, 'Doğru yolu buldum' notu ile cübbe ve sarıklı fotoğraf paylaşan şüphelilerden A.K., gazetecilere, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" dedi.
Mersin merkez ve tatil beldesi Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi’nde fuhuşa karşı çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Mersin merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Mersin'in yanı sıra Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde’de belirlenen adreslere baskın yapan polis, fuhuşa sürüklenen 6’sı yabancı 11 kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptırıp, suça yer ve imkan sağladıkları ileri sürülen 3’ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Mağdur kadınlardan yabancı olanlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, diğer 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
‘SIKINTI YOK’
Emniyette sorgulanan 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Erdemli Adliyesi’ne sevk edildi. Sosyal medya hesabında 'Doğru yolu buldum' notu ile sarıklı ve cübbeli fotoğraflar paylaşan şüphelilerden A.K. gazetecilerin sorusu üzerine, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" diye konuştu
Mahkeme heyeti, aralarında 2 kadının da bulunduğu A.K., A.Ç., A.Z., E.E., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R., F.N.K. ve S.E.’nin tutuklanmasına karar verirken, 1’i kadın 2 şüpheliyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
Mersin merkez ve tatil beldesi Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi’nde fuhuşa karşı çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Mersin merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Mersin'in yanı sıra Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde’de belirlenen adreslere baskın yapan polis, fuhuşa sürüklenen 6’sı yabancı 11 kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptırıp, suça yer ve imkan sağladıkları ileri sürülen 3’ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Mağdur kadınlardan yabancı olanlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, diğer 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
‘SIKINTI YOK’
Emniyette sorgulanan 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Erdemli Adliyesi’ne sevk edildi. Sosyal medya hesabında 'Doğru yolu buldum' notu ile sarıklı ve cübbeli fotoğraflar paylaşan şüphelilerden A.K. gazetecilerin sorusu üzerine, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" diye konuştu
Mahkeme heyeti, aralarında 2 kadının da bulunduğu A.K., A.Ç., A.Z., E.E., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R., F.N.K. ve S.E.’nin tutuklanmasına karar verirken, 1’i kadın 2 şüpheliyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0