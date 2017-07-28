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Türkmenistanlı bulaşıkçı, yankesicilikten tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA’nın Marmaris İlçesi’nde, halk plajı ile bir dükkanda, yankesicilik yoluyla 4 kişinin cep telefonunu çalan Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki İsmet Samedov tutuklandı. Siteler Mevkii’ndeki...

Türkmenistanlı bulaşıkçı, yankesicilikten tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA’nın Marmaris İlçesi’nde, halk plajı ile bir dükkanda, yankesicilik yoluyla 4 kişinin cep telefonunu çalan Türkmenistan vatandaşı 30 yaşındaki İsmet Samedov tutuklandı.
Siteler Mevkii’ndeki bir halk plajında, bugün denize giren 3 kişinin eşyalarının arasından cep telefonları çalındı. Bu olayın hemen ardından, plajın 50 metre ilerisinde bulunan çantacıda, bir kadın müşterinin çantasındaki cep telefonu da çalındı. İhbarlar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Plajdaki mobese ve dükkandaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin bir restoranda bulaşıkçılık yapan Türkmenistan vatandaşı İsmet Samedov olduğunu tespit etti. 
Çalıştığı işyerinde akşam saatlerinde gözaltına alınan Samedov, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet Samedov, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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