Türkmenistan uyruklu kişi silahlı saldırıda yaralandı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - BEYOĞLU'nda Türkmenistan uyruklu R.M. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan R.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması çalışma başlattı.





Olay, sabaha doğru saat 05.30 sıralarında Çukur Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Türkmenistan Uyruklu R.M.'ye kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyup Zerdali Sokağa gelen gece bekçileri R.M.'yi bacağından yaralı halde yerde yatarken buldu. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Polislerce bacağına tampon yapılan R.M. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan R.M.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.





OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA ÇEKİRDEK BULUNDU





Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alırken yapılan incelemelerde ise sokakta yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.