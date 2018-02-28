Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...
Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
Benzinin litresine 9-11 kuruş zam...

Türkmen birliklerden operasyonlara destek

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/NEYHANLI (Hatay), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket eden Türkmen birlikleri de...

Türkmen birliklerden operasyonlara destek

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/NEYHANLI (Hatay), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket eden Türkmen birlikleri de destek veriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerleriyle Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Türkmen birlikleri de terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Operasyonda Türk ordusunun destan yazdığını belirten Türkmen birliklerinin komutanları önceliklerini Türkiye sınırına yakın noktadaki köyleri teröristlerden temizlemek olarak belirlediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti.
TSK'nın Afrin kırsalında destan yazdığını ve kendilerinin de destek verdikleri için aynı bir gurur yaşadığını anlatan Türkmen komutanlar, "Teröristlerin elindeki Raco ve Cinderes  beldelerini de en kısa zamanda teröristlerden alacağız" dedi.
Türkmenler, teröristlerden kaybettikleri bölgelere mayın ve bombalı tuzaklar kurduğunu ve TSK'nın profesyonel birliklerinin bu hain tuzakları da boşa çıkardığını kaydederken, Türk halkından tek isteklerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılanlara dua etmeleri olduğunu vurguladı.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314