Türkiye ve KKTC'den uluslararası sularda tatbikat

TÜRKİYE ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası sularda gerçekleştirdiği 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' başarıyla tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin adıyla her yıl KKTC'de yapılan arama kurtarma tatbikatının, bu yıl 18'incisi düzenlendi. 2 safhadan oluşan tatbikatın kara safhası dün Girne'de yapıldı. Bugün düzenlenen deniz safhası ise 2 senaryo halinde yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

İlk tatbikat, Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında yapıldı. Senaryoya göre, Türk arama kurtarma bölgesi içinde seyir halinde olan kuru yük gemisiyle düzensiz göçmen taşıyan ticari yat çarpıştı. Kıbrıs Türk Radyosu tarafından alınan yardım çağrısı ve arama-kurtarma merkezi tarafından tehlike sinyali alınması üzerine, Türkiye arama-kurtarma teşkilatı faaliyete geçti. Gazimağusa'da eğitim/liman ziyaretinde bulunan 2 sahil güvenlik arama-kurtarma gemisi, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçağı ile 3 sahil güvenlik helikopteri, yardım talebinde bulunan gemilerin görüldüğü son mevkiye sevk edildi. Ayrıca, KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketinden Söndüren-10 Römorkörü ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan bir arama kurtarma helikopteri ile 1 ambulans helikopter ve 3 sahil güvenlik botu da arama kurtarma için görevlendirildi. Ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ile 1 arama kurtarma helikopteri de bölgeye sevk edilerek, arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Kuru yük gemisi yakınlarında bulunan bir kazazede, sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarılarak arama kurtarma gemisine çıkarıldı. Sahil güvenlik uçağı tarafından belirlenen deniz üzerindeki kazazedeler ise sahil güvenlik arama kurtarma gemisi müdahale botları ile kurtarıldı.

İLK SENARYO

Kazazedeler daha sonra sahil güvenlik helikopteriyle gemiden alınarak, hastaneye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma uçağı, kurtarma botu ve arama kurtarma personelini denize bıraktıktan sonra kazazedeler, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı. Hava Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından helikopterlerle kurtarılan kazazedeler de Türkiye Cumnuriyeti Sahil Güvenlik (TCSG) Yaşam Gemisi'ne götürüldü. Kazaya karışan kuru yük gemisinin kontrol altına alınması ve burada çıkan yangının söndürülmesiyle birlikte deniz safhasının ilk senaryosu tamamlandı.

İKİNCİ AŞAMA

Tatbikatın deniz safhasındaki ikinci aşamada, KKTC karasularında Zeytinburnu'nun 5 mil açıklarında seyir halindeki bir akaryakıt tankeri ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Gemilerden gelen tehlike sinyali alındıktan sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, 1 ambulans helikopter ile 3 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edilerek, 4 kazazede kurtarıldı. Tatbikat, deniz safhasındaki iki senaryonun da icra edilmesiyle sona erdi.

Tatbikata, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli ve kızları ile çok sayıda askeri personel katıldı.

'KKTC İLE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK'

Tatbikat sonrası TCSG Umut Gemisi'ndeki helikopter hangarında basın toplantısı düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, şunları söyledi:

"Tatbikat ile her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süreyle arama ve kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceği, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Çevre denizlerimizde meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin arama kurtarma alanındaki kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edecektir."



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