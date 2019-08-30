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Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (2)
ATME KASABASINDAKİ KALABALIK DAĞILDI Cuma namazı çıkışınida Suriye'deki Atme Kasabası'nda toplanan Esed rejiminin saldırılarını protesto eden Suriyeliler, Türkiye tarafına geçmek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan asker ve polis ekipleri,...
GÜVENLİK 30.08.2019, 16:57
ATME KASABASINDAKİ KALABALIK DAĞILDI
Cuma namazı çıkışınida Suriye'deki Atme Kasabası'nda toplanan Esed rejiminin saldırılarını protesto eden Suriyeliler, Türkiye tarafına geçmek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan asker ve polis ekipleri, izin vermeyince de kalabalık bir süre sonra dağıldı. Suriyelilerin eylemini tamamlamasının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ve askerler de görev yerlerine döndü.
Akif ÖZDEMİR/REYHANLI (Hatay), ()
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