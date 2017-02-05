Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var

ADANA'da, DEAŞ terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah erken merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar ile Kiremithane Mahallesi'ndeki 53 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.ÇORUM'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.ŞANLIURFA'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyeli'lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli'lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı.Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nce il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddia dilen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elazığ Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde önceden tespit edilen 16 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama yapılan evlerde ele geçirilen dijital materyallerin de uzman polisler tarafından incelemeye alındığı kaydedildi.BURSA’da DEAŞ terör örgütüne karşı bu sabah 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.ADIYAMAN merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa, ve Gaziantep'te çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bazı evlerde kapılar, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ile açıldı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilen 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve İlçelerde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.ANKARA'da düzenlenen operasyonda aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Operasyonun terör örgütü DEAŞ'a yönelik olduğu kaydedildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Altındağ, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerinde yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30'un üzerinde kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.YAKLIŞIKLI ÇIKARMIYIZGözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız' demesi dikkat çekti.