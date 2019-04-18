Türk jetlerinin taciz iddiasına yalanlama

Caner ÜNVER/ANKARA, () - YUNAN Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası'na giderken Türk savaş uçaklarının taciz girişiminde bulunduğu yönündeki iddiası, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis adasına intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi.

