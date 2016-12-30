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Türk jetleri, DEAŞ'ın sözde emirinin konvoyunu vurdu

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafından konvoyu vurulan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan Bab'a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunusi ile korumaları etkisiz hale...

Türk jetleri, DEAŞ'ın sözde emirinin konvoyunu vurdu

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafından konvoyu vurulan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan Bab'a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunusi ile korumaları etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'de, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi'nin de içinde bulunduğu konvoy vuruldu. Yerel kaynaklar, Ebu Huse Tunusi'nin korumalarıyla birlikte öldüğünü belirtti. Rakka’da etkili olan teröristlerden olduğu belirtilen Tunusi'nin, örgüt tarafından seçilip El Bab'a gönderildiği ifade edildi.
Dabık’ın 5 kilometre kuzeybatısınnda ve Azez’e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından sivil halkı hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda ise 6 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil de yaralandı.

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