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Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti (1)
ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 41 metre uzunluğundaki ‘Kanuni D.S' isimli Türk gemisinin kaptanı, saat 17.40 sıralarında telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, geminin baş tarafından su aldığını rapor...
GÜVENLİK 01.09.2019, 17:00
ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 41 metre uzunluğundaki ‘Kanuni D.S' isimli Türk gemisinin kaptanı, saat 17.40 sıralarında telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, geminin baş tarafından su aldığını rapor etti. Kaptan gemiyi kıyıya doğru ilerlettiğini bildirirken, bölgeye hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi.
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