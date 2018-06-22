Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara...
İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil
İnce'den sahte türban afişine sert...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa oldu
Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa oldu
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası: 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kadir Topbaş'ın damadına tahliye yok...

Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi darp edildi

DÜZCE'de, MHP standına saldıran ve Türk Bayrağı’nı yere attığı iddia edilen bir kişi darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş...

Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi darp edildi
DÜZCE'de, MHP standına saldıran ve Türk Bayrağı’nı yere attığı iddia edilen bir kişi darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. MHP’nin seçim standına giden ve alkollü olduğu öne sürülen B.Z., iddiaya göre stantta bulunan Türk bayrağını alarak yere attı. Bu sırada araya giren görevliler, uyarıda bulundu. Cebinde bulunan bıçağı çıkararak stant görevlilerini tehdit ettiği iddia edilen kişi, görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile tepkili kalabalığın elinden alınan B.Z. polis aracına bindirildi. Etrafta bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlar, polise şahsın Türk bayrağını yere attığını söyledi.
Kanlar içerisinde kalan kişi, polis ekiplerince tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. B.Z.'nin darp edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325