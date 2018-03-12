Türk bayrağını indirmeye çalışınca linç edilmek istendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, linç edilmek istendi. Linçten çevredekiler tarafından kurtarılan kişi gözaltına alındı.Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, peronların bulunduğu yerde dikili göndere çıkarak Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu gören çevredekiler, adı öğrenilemeyen kişiyi saplı fırça ve buldukları eşyaları atarak indirmeye çalıştı.Bir süre sonra inen kişi, linç edilmek istendi. Yerde tekmelenen kişiyi ise yine çevredekiler kurtardı. Kalabalığın elinden alınan şüpheli, olay yerine gelen polise ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTIAntalya'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken linç edilmek istenen ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişinin üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen A.Y.A. ile ilgili rektörlükten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:"Alanya Otogarı'nda bu sabah saatlerinde üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi A.Y.A. tarafından elim bir girişimde bulunularak şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini ‘mehdi’ ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz."