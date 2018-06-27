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Türk bayrağı asılı markete saldırıya 4 gözaltı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Türk bayrağı asılı markete yapılan taşlı- sopalı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde meydana...

Türk bayrağı asılı markete saldırıya 4 gözaltı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Türk bayrağı asılı markete yapılan taşlı- sopalı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Market işleten Nuri Z.'nin (55) iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada, konvoy halinde market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı Türk bayraklarını görünce durdu. Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişiler, markete taşlı- sopalı saldırı düzenleyip, terör örgütü lehine slogan attı. Saldırganlar, bir süre sonra araçlarına binip, olay yerinden kaçtı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 1'i çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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