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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı (2)

BALIKÇILAR, O ANLARI ANLATTI Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında, ülkenin Sahil Güvenlik ekiplerince plastik ve gerçek mermilerle ateş açılan Türk balıkçı teknesinde bulunanlar, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki limanda yaşadıklarını...

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı (2)

BALIKÇILAR, O ANLARI ANLATTI
Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında, ülkenin Sahil Güvenlik ekiplerince plastik ve gerçek mermilerle ateş açılan Türk balıkçı teknesinde bulunanlar, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki limanda yaşadıklarını anlattı. Kaptan Serdal Memiş, uluslararası kara sulardayken, kendilerine Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş açtığını söyledi. Memiş, "Uçaksavar mermisi, kalaşnikof mermisi ve plastik mermi ile bize ateş açtılar. Teknemizi batırmak istediler. 6 saat bize eziyet çektirdiler; ama biz yılmadık. Ben dahil 3 arkadaşımız yaralandı" diye konuştu. 
Balıkçı İsa Memiş de "Tekneye mermi isabet etmesin, diye önde duruyorduk. O sırada ateş açıldı ve gerçek mermi elime isabet etti. Tekne hep kurşun dolu. Elimde şarapnel parçası kaldı" dedi.
Nurettin Memiş ise "Bizi sürekli taciz ediyorlardı; ama bu kez çok farklı oldu. Bu sefer çok farklı geldiler. Uluslararası sularda bize bunu yapma hakları yok. Bizi batırmak için uğraştılar. Biz de suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. 

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