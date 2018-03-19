Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, () – ZEYTİN Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin Afrin kentinin sokaklarında TSK birlikleri patlayıcı arama ve tarama çalışması başlattı. Türk askerlerinin sokaklarında güven verdiği Afrin’e de terör örgütü baskısından kaçarak ayrılan siviller geri dönmeye başladı. Afrin’de siviller, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcıların infilak etmesiyle zarar görecek olmalarının tedirginliğini yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında kırsalındaki belde, köy ve stratejik noktaları tek tek terör örgütlerinden temizleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün sabah şafkat vakti Afrin kent merkezine 3 koldan operasyon başlattı. Harekat süresince yapılan uyarılarla sivillerin büyük bölümünün terk ettiği kentti PYD/PKK’lı teröristler de kaçarak boşalttı. Kente 3 noktadan giren TSK ve ÖSO güçleri yaptığı kontrollerin ardından Afrin’in teröristlerden temizlenerek özgürleştirildiğini ilan etti. Dün gün boyu Afrin sokaklarında terör örgütünü simgeleyen her şeyi tahrip ederek yıkan ÖSO güçleri, uzun namlulu silahlarıyla saatlerce havaya ateş açarak zaferi kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise zırhlı araçlarla Afrin’in stratejik noktalara konuşlandı.

TÜRK ASKERİ AFRİN SOKAKLARINI TARIYOR

Teröristlerden temizlenen Afrin sokaklarında Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri de zırhlı araçlarla devriye dolaşmaya başladı. Herhangi bir olumsuz yaşanmaması için kenti sürekli olarak kontrol eden askerlerin yanı sıra uzman birlikler de teröristlerin kaçarken döşediği tuzaklanmış patlayıcıların arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Türk askerlerinin sokaklarında dolaştığı Afrinliler de harekat ile kendilerini terör örgütü baskısından kurtaran Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

SOKAKLAR CANLANDI, DÖNÜŞLER BAŞLADI

Türk askerinin sokaklarındaki varlığı ile güven bulan Afrinli siviller ise dışarı çıkmaya başladı. Dün kente TSK ve ÖSO güçlerinin girmesiyle olası çatışma durumuna karşı tedirginlik yaşayarak dışarı çıkmayan Afrinli siviller, bugün güvenliğin sağlandığından emin oldukları sokaklarda dolaşarak günlük yaşamlarına yeniden dönmeye çalıştı. Afrin halkı terör örgütünün yıllardır baskısı altında mağdur olduklarını ve harekat ile kendilerini teröristlerden kurtardığı için TSK’ya minnettar olduklarını ifade etti. Teröristlerin harekat süresince kentten ayrılmak isteyenlere baskı yaptığını, araçlarını yakıp cezalandırdığını anlatan Afrinliler, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin desteği ile huzur ve güven içerisinde yaşayacakları için mutlu olduklarını kaydetti. Kenti harekat süresince TSK tarafından yapılan çağrılar ile terk eden siviller de Afrin’in TSK ve ÖSO kontrolüne geçtiği haberinin ardından yeniden dönmeye başladı. Afrinli birçok aile gün içerisinde terk ettikleri evlerine kamyon, kamyonet ve traktörlere yükledikleri eşyalarıyla geri dönmeye başladı.

SIK SIK PATLAMALAR OLUYOR

Öte yandan Afrin’de yaşanan en büyük endişe ise tuzaklanmış patlayıcılar. Teröristlerin kaçmadan önce kentin birçok noktasına döşediği tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar, kontrolsüz şekilde bu noktalara girenlerin müdahalesiyle infilak ediyor. Birçok ev ve işyerine tuzaklanmış patlayıcıların infilak etmesiyle sivil ve ÖSO üyelerinden yaşamını yitirip, yaralananlar oldu. Tuzaklanmış bombaların infilak ettiği sokaklar ise patlamayla birlikte adeta savaş alanına döndü. TSK güçleri de ÖSO gruplarının komutanlarına üyelerinin kontrolsüz şekilde binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

TÜM EV VE İŞ YERLERİ TEK TEK KONTROL EDİLECEK

Afrin’de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için TSK güçleri kentteki tüm ev ve işyerlerini tek tek kontrol edecek. Teröristlerin el yapımı patlayıcı tuzaklama ihtimaline karşı kentteki tüm ev ve iş yerleri arandıktan sonra siviller tarafından kullanılabilecek. Kentte patlama yaşanmaması için iş yerlerinin açılmasına izin verilmemesi ile yaşanan günlük gıda ve ekmek sıkıntısı ise bölgeye gelen Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütleri tarafından karşılandı.



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