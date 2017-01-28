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Türk askerlerine saldıracaklardı, bombalı araçta yakalandılar (2)

TERÖRİSTLERİN HAİN İTİRAFLARI Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu bomba yüklü araçla hedef almak isterken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Aracı...

Türk askerlerine saldıracaklardı, bombalı araçta yakalandılar (2)

TERÖRİSTLERİN HAİN İTİRAFLARI
Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu bomba yüklü araçla hedef almak isterken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak teröristlerin eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD unsurlarından aldıklarını itiraf etti.
Yakalanmaları ardından sorgulanan teröristlerden Hüseyin El Hamad, bomba yüklü aracın uzaktan kumanda cihazını Münbiç'ten aldığını belirterek, "Aracı gençler götürecekti. Benim görevim uzaktan kumandayı almaktı. Cerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken patlatacaktık. Talimatı Fırat ve Dindar isimli PKK'lılardan aldım" dedi.
Muhammed el Hayyib isimli ikinci terörist ise, Münbiç'ten bomba yüklü aracı Cerablus'a getirmekle görevli olduğunu belirterek, "Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddelerde uzaktan kumanda aracılığıyla patlatacaktık. Bana bu işin talimatını YPG ve PKK'dan 'Dindar' ve 'Fırat' isimli örgüt yöneticileri verdi" diye konuştu.  

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