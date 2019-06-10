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Turizm bölgeleri için sahte içki üretirken yakalandılar

İZMİR'in Bornova ilçesinde, resmiyette elektrik malzemeleri satış dükkanı olarak kayıtlı iş yerine yapılan operasyonda 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri içkileri yazın gelmesiyle...

Turizm bölgeleri için sahte içki üretirken yakalandılar
İZMİR'in Bornova ilçesinde, resmiyette elektrik malzemeleri satış dükkanı olarak kayıtlı iş yerine yapılan operasyonda 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri içkileri yazın gelmesiyle birlikte hareketlenen turizm bölgelerinde piyasaya sürecekleri bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'üncü Sanayi Sitesi içinde bulunan ve kağıt üzerinde elektrik malzemesi satış dükkanı olarak geçen bir iş yerine ve bu iş yerinden çıkan bir hafif ticari araçta arama yaptı. Uzun süren fiziki ve teknik takip sonunda yapılan operasyonlarda, 856 şişe ve 250 litre de şişelenmeye hazır sahte rakı, votka, cin ve viski, 180 litre etil akol, yaklaşık 3,5 kilo anason, 13 bin sahte etiket, 1750 şişe kapağı ele geçirildi. Ayrıca, iş yerinden çıktıktan sonra Buca ilçesinde durdurulan ve içinde sahte içki ele geçirilen hafif ticari araca da el konuldu. Operasyonda, 1 suça sürüklenen çocuk yakalanırken, 5 kişi de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
300 TL YEVMİYEYLE ÇOCUK TUTMUŞLAR
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, sahte içki çetesiyle ilgili birçok detaya ulaştı. Söz konusu iş yerine aylık 6 bin TL kira verildiği belirlenirken, şişeleme işlemini yapması için de yaşı 18 yaşından küçük olan 1 kişiyi, günlük 300 TL yevmiye vererek çalıştırdıkları tespit edildi. Üretilen sahte içkilerin, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ve ilçelerinde piyasa sürülmesinin planlandığı öğrenildi.

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