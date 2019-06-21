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Turistlerin tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4'ü Rus turist 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Manavgat D-400 yolu Çavuşköy...

Turistlerin tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4'ü Rus turist 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Manavgat D-400 yolu Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Hasan Ali Soytürk'ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı hafif ticari araç, Serkan Refik yönetiminde olan ve içinde 18 Rus turistin bulunduğu 03 AAR 931 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçtaki 5 kişi ile tur midibüsündeki 4 Rus turist yaralandı. Sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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