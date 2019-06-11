Turistlerin bulunduğu hamamda yangın

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde içerisinde yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu hamamın sauna bölümünde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Turistler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.​Kemer'e bağlı Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'ndeki bir hamamın sauna kısmında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangınla birlikte içerisi dumanla dolarken, çalışanlar hamamdaki yerli ve yabancı turistleri hemen tahliye ederek, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Hamamdaki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri, içeride müşteri bulunup bulunmadığını kontrol etti. Bu sırada turistler ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede alınan güvenlik önlemlerine destek verdi. Hamamda maddi zararın neden olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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