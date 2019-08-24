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Turist görüntüsü vererek kaçmaya kalkıştılar

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen ve Türk kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kendilerine turist görünümü veren kaçak...

GÜVENLİK 23.08.2019, 16:15
Turist görüntüsü vererek kaçmaya kalkıştılar

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen ve Türk kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kendilerine turist görünümü veren kaçak göçmenlerin, çanta ve can yeleklerini sakladıkları belirlendi.
Bodrum açıklarında, bu sabah saatlerinde, devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada'nın güneyinde hareket halindeki fiber tekneyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, teknedeki 10 kişinin Suriye ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Tekne kaptanı gözaltına alınırken, kendilerine turist görünümü veren kaçak göçmenlerin, çanta ve can yeleklerini sakladıkları belirlendi. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp Bodrum Limanı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin ve Türk kaptanın, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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