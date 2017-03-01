Turhal'dan çalınan 16 küçükbaş hayvan Giresun'da bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT () - TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde bir ağıldan çalınan 16 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası Giresun'un Tirebolu İlçesi'nde bulundu.

Turhal'ın Kuytul Köyü'nde oturan R.B.'nin ağılından 16 küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sahibinin başvurusu üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Erbaa ve Niksar İlçesi'nde bulunan Mobese kameraları incelendi. İncelemede harsızlığa karıştığı belirlenen aracın plakası belirlendi. Jandarma Ordu iline gittikleri tespit edilen şüphelilerin izini sürdü. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen H.D., T.E., D.K., ve S.Ü. Ordu’nun Fatsa İlçesi'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çaldıkları hayvanları Giresun’un Tirebolu ilçesi Balçıkbelen köyünde yaşayan İ.H.T.’ye 7 bin 500 TL’ye sattıklarını belirtti. Bunun üzerine jandarma Balçıkbelen köyüne giderek küçükbaş hayvanlara el koydu. Hayvanlar Turhal’da yaşayan sahibi R.B.’ye teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alınerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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