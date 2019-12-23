Turgutlu’da 6 kişi sobadan zehirlendi
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde şiddetli düzgan nedeniyle meydana gelen üç ayrı olayda sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Turgutlu’da akşam saatlerinde...
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde şiddetli düzgan nedeniyle meydana gelen üç ayrı olayda sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Turgutlu’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, sobadan kaynaklı zehirlenme vakaları yaşandı. İlçede üç ayrı adreste oturan Ahmet Şahin (32), Sultan Şahin (26), Nisa Şahin (4), Bircan Sakız (41), Mehmet Sakız (5) ve Tarık Uslu (19) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adreslere sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 6 kişi tedaviye alındı. Tedavileri süren 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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