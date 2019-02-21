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Turgutlu'dan çaldığı küçükbaşlarla İzmir'de yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ağıldan 3 koyunu çalıp, otomobille kaçan 4 kişiden 1'i, İzmir'de yakalandı. Otomobilde ele geçirilen koyunlar, tutanakla sahibine teslim edilirken, jandarma, 3 kişinin yakalanması...

Turgutlu'dan çaldığı küçükbaşlarla İzmir'de yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ağıldan 3 koyunu çalıp, otomobille kaçan 4 kişiden 1'i, İzmir'de yakalandı. Otomobilde ele geçirilen koyunlar, tutanakla sahibine teslim edilirken, jandarma, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Turgutlu'nun kırsal Çampınar Mahallesi'nde Yasin Özilgen'in evinin bahçesindeki ağılda bulunan 2 koyun ve 1 koç, dün çalındı. Evinin önünden otomobilin hareket ettiğini fark edip, dışarı çıkan Özilgen, hayvanlarının götürüldüğünü gördü. Bunun üzerine Özilgen, otomobile ruhsatlı av tüfeğiyle peş peşe 2 el ateş etti. Otomobilin arka camı, isabet eden saçmalarla kırıldı. Özilgen, hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma, otomobil sürücüsünün İzmir yönüne gittiğini belirledi. Bunun üzerine İzmir polisi ile irtibata geçilip, ortak çalışma başlatıldı. Önlem alan polis ekipleri, 34 HG 8104 plakalı otomobilin sürücüsünü Buca ilçesi girişinde durdurdu. İ.B. (32), gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen İ.B., ifadesinde, hayvanları çalarken yanında Ş.B. (35), A.Ç. (37) ve Y.P.'nin (22) de bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, diğer 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı. Durdurulan otomobildeki çalıntı 3 küçükbaş ise tutanakla sahibine teslim edildi. Y.Ö., çalınan hayvanlarına kavuşmasını sağlayan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.

 FOTOĞRAFLI

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