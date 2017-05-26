Turgutlu'da seks görüntülü şantaj zincirine 4 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 37 yaşındaki K.D., bir kadınla ilişkiye girerken çekilmiş görüntülerini ele geçiren 3 kişinin şantajla kendisinden para sızdırmaya çalıştığını ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden ulaşıp, ifadesine başvurduğu kadın da K.D.'nin kendisine şantaj yaptığını, toplu sekse zorladığı ileri sürdü. Bunun üzerine polis, K.D.'yi ve diğer 3 şantajcıyı gözaltına aldı.

Turgutlu'da ozalit ve baskı merkezi işleten K.D., işyerinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken çekilen güvenlik kamerası görüntülerini eline geçiren 3 kişinin kendisine şantaj yapıp, para kopartmaya çalıştığını ileri sürerek, geçen 18 Mayıs'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. K.D.'nin şikayetçi olmasının ardından 26 Nisan 2016 tarihinde çekildiği belirlenen bu görüntüler, Turgutlu'daki bir yerel internet sitesinde yayınlandı. Polis, görüntülerden K.D. ile ilişkiye giren kadına ulaşıp, ifadesine başvurdu. İsmi gizli tutulan kadın ifadesinde, K.D.'nin cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptığını, toplu sekse zorlayıp, ziynet eşyalarını almaya çalıştığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis, K.D.'yi gözaltına aldı.

K.D.'nin ifadesinden ve görüntülerin yayınlandığı internet sitesinden yola çıkan polis, soruşturmayı derinleştirdi. Görüntüleri yayınlayan internet sitesinin sahibi O.O. ve iki arkadaşı da K.D.'ye şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan dört kişinin Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü, ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.