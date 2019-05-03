Turgutlu'da orman yangını

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Turgutlu Orman İşletme Şefliği ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Turgutlu Oman İşletme Şefi Engin Çar idaresindeki ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 1 dönüm ormanlık alandaki çam ağaçlarının zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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