Turgutlu'da kaza: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçan otomobildeki 2 kardeş yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Fatih Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi'nden Ergenekon Mahallesi yönüne giden 18 yaşındaki Ferdi Eser yönetimindeki 35 FC 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savrularak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Ferdi Eser ile yanındaki kardeşi 17 yaşındaki Umut Eser yaralandı.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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